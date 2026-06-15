Оголошено конкурс з відбору голови правління "Енергоатома" – Наглядова рада

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.

"Новопризначений голова правління очолить "Енергоатом" у визначальний для його розвитку період (…). Працюючи в умовах повномасштабної війни та постійних атак на об'єкти критичної енергоінфраструктури, включно з ядерними, він має демонструвати високий рівень особистої стійкості, відповідальності та лідерства", – йдеться в повідомленні НР на сайті компанії в понеділок.

Зазначається, що з метою забезпечення професійного, незалежного та такого, що відповідає найкращим міжнародним практикам, процесу відбору НР залучила компанію Korn Ferry як радника з пошуку, оцінки та відбору кандидатів.

"Korn Ferry здійснюватиме міжнародний пошук кандидатів, оцінювання управлінських і лідерських компетенцій, а також надаватиме підтримку наглядовій раді на всіх етапах конкурсного відбору", – вказує НР.

Кінцевий строк подання документів – 31 липня 2026 року.

НР називає посаду голови правління "Енергоатома" однією з найважливіших керівних посад в енергетичному секторі Європи, а компанію характеризує як таку, що відіграє визначальну роль у забезпеченні енергетичної безпеки України та підтриманні стійкості національної економіки.

"Наглядова рада шукає лідера з бездоганною професійною репутацією та підтвердженим досвідом управління великими, складними, стратегічно важливими та капіталомісткими організаціями", – йдеться в оголошенні.

Як визначила НР, вона запрошує до участі кандидатів з вагомим досвідом управління великими та складними організаціями, а також успішним досвідом реалізації масштабних трансформацій на рівні всієї організації в середовищах з високою складністю, значною капіталомісткістю, критичною важливістю для держави або суспільства та підвищеними вимогами до надійності й безпеки.

Особлива перевага надаватиметься кандидатам, які успішно очолювали масштабні програми організаційної, операційної або стратегічної трансформації у великих корпораціях, державних інституціях, операторах критичної інфраструктури або інших організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Досвід роботи в енергетиці, комунальній інфраструктурі, промисловості, високотехнологічному виробництві, транспорті, оборонному секторі або інших високорегульованих та капіталомістких галузях розглядатиметься як суттєва перевага.

Особливо цінним вважатиметься, зокрема, досвід управління об'єктами критичної інфраструктури або складними високоризиковими технологічними комплексами, реалізації масштабних інвестиційних проєктів та програм трансформації, побудови сучасних систем корпоративного управління, управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього контролю.

Крім того, особливим є досвід взаємодії з органами державної влади, регуляторами, міжнародними фінансовими організаціями, багатосторонніми інституціями та стратегічними партнерами, роботи у високорегульованих галузях із високим рівнем суспільної відповідальності та підзвітності, а також знання принципів корпоративного управління державними підприємствами, що застосовуються Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) та Європейським Союзом.

Зі свого боку НР, яка ухвалюватиме остаточне рішення про призначення керівника "Енергоатома", гарантує його відбір на основі заслуг та компетенцій, незалежності та об'єктивності, рівності можливостей та справедливості, а також прозорості та доброчесності процесу та самих кандидатів, конфіденційності.

Зацікавлені кандидати запрошуються подати резюме (CV) та короткий мотиваційний лист українською та англійською мовами.

Успішний кандидат має вільно володіти українською мовою та мати високий рівень англійської мови, достатній для здійснення керівництва в міжнародному середовищі та ефективної взаємодії з НР, представниками органів державної влади, регуляторами, міжнародними фінансовими організаціями, стратегічними партнерами та іншими ключовими заінтересованими сторонами.

Зазначається, що кандидати, які успішно пройдуть попередні етапи відбору, можуть бути запрошені до участі в подальших етапах оцінювання, які включатимуть інтерв'ю, оцінювання управлінських та лідерських компетенцій, презентацію стратегічного бачення розвитку компанії, а також комплексну перевірку ділової репутації, доброчесності та благонадійності.

Умови винагороди визначатимуться з урахуванням стратегічної важливості посади, масштабу відповідальності та міжнародних ринкових орієнтирів для організацій аналогічного масштабу й складності.

Як повідомлялося, Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію тимчасово призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював Рівненську АЕС, а до цього був головним інженером станції.

Одним з питань оголошення конкурсу на посаду голови правління НАЕК була вимога Державної інспекції ядерного регулювання України мати відповідну ядерну ліцензію. Водночас, як зазначали в Міністерстві економіки, на практиці такі ліцензії має лише дуже обмежене коло фахівців із суто ядерним бекграундом. Після консультацій з ДІЯРУ та Міністерством енергетики України наглядова рада підтримала модернізацію моделі управління через розділення функцій Chief Executive Officer та Chief Nuclear Officer. В Мінекономіки це назвали частиною переходу до сучасних стандартів корпоративного управління.

"Енергоатом" є найбільшою енергогенеруючою компанією України та оператором національного парку атомної генерації, який забезпечує понад 55% виробництва е/е в країні. Він експлуатує Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС, а також Запорізьку АЕС, яка перебуває під тимчасовою російською окупацією та є одним із найбільших ядерних енергетичних комплексів Європи. Окрім атомних активів, "Енергоатом" здійснює управління гідроакумулюючими та гідроенергетичними об'єктами, а також експлуатує Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.