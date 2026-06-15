Спікер Ради: Для України важлива консолідована підтримка британського парламенту

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Для України критично важлива консолідована міжпартійна підтримка з боку британського парламенту, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Для України критично важлива консолідована міжпартійна підтримка з боку британського парламенту. Саме над цим працюємо з нашими партнерами. Отримав чітке запевнення: безпека України – це безпека Великої Британії, а мир в Україні – це мир для всієї Європи", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок після зустрічі із лідерами основних політичних партій, представлених у парламенті Великої Британії.

За його словами, він поінформував членів британського парламенту про черговий цинічний нічний удар Москви по Києву та інших українських містах.

"Росія вкотре продемонструвала, що є варварською державою, яка б'є по людях, цивільній інфраструктурі, культурній спадщині та об'єктах, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Британські політичні лідери рішуче засудили цю атаку", – повідомив спікер українського парламенту.

Він наголосив, що відповідь на такі злочини має бути швидкою і конкретною – більше засобів ППО для України, фінансова підтримка та посилення санкційного тиску на Росію.

"Українці чинять опір. Але нам потрібно більше зброї, більше політичної єдності партнерів й більше рішень, які позбавлятимуть агресора ресурсів для війни. росію можна перемогти. Її "непереможність" – міф, який Україна руйнує щодня", – підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також повідомив, що учасники зустрічі обговорили подальшу підтримку України, розвиток спільних оборонно-промислових проєктів, обмеження фінансування війни росією за рахунок енергоносіїв, протидію російському "тіньовому флоту", повернення українських дітей, гуманітарне розмінування та обмін досвідом у протидії російській пропаганді.

"Окрема тема – підготовка V парламентського саміту міжнародної Кримської платформи. Крим – це Україна. І парламентська солідарність світу має залишатися сильною до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави. Потужна підтримка України сьогодні – це інвестиція у справедливий мир і спільну безпеку", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з візитом у Великої Британії.