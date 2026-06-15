Інтерфакс-Україна
Події
20:48 15.06.2026

Fire Point, TAF Industries, Fourth Law та ще з півсотні компаній з України представлені на Eurosatory-2026 у Парижі

2 хв читати
Fire Point, TAF Industries, Fourth Law та ще з півсотні компаній з України представлені на Eurosatory-2026 у Парижі
Фото: https://x.com/iraterekh

Українська оборонна компанія Fire Point з власним стендом вперше бере участь та представляє власні розробки на найбільшій виставці у сфері озброєнь та безпеки Eurosatory-2026, яка раз на два роки проходить у Парижі, повідомила у соцмережі X СТО компанії Ірина Терех.

На опублікованому фото, зокрема, частково продемонстровано крилату ракету Flamingo. Крім неї, компанія представляє на виставці й інші зразки озброєння власної розробки.

Згідно з інформацією на сайті Eurosatory-2026, виставка триватиме з 15 до 19 червня. Протягом п'яти днів виробники озброєння, експерти та представники галузі матимуть можливість ознайомитися з новітніми розробками у сфері безпеки та оборони.

Серед українських учасників заходу також представлені IRON, TAF Industries, BlueBird Tech, The Fourth Law, Vyriy Industries, Skyeton, DevDroid, Odd Systems, Frontline Robotics та низка інших компаній, що займаються виробництвом безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та інших видів озброєнь, а загалом українських компаній серед учасників більше півсотні.

У фокусі цього року перебувають теми щодо штучного інтелекту, промислової стійкості та воєнної економіки.

Крім того, у межах заходу заплановано дискусію за участі COO BRAVE1 Ірини Заболотної, що стосуватиметься підписаному раніше листу про наміри між кластером оборонних технологій BRAVE1 та Агенцією оборонних інновацій Франції щодо створення спільної грантової програми Brave France.

В іншій панельній дискусії візьме участь директор зі стратегічних ініціатив та співзасновник виробника безпілотних систем AERODRONE Дмитро Шимків. Учасники обговорять розвиток штучного інтелекту, безпілотних систем, автономного озброєння, ведення бойових дій у підземному середовищі та модернізацію збройних сил.

У панельній дискусії "Будуймо разом з Україною: спільні підприємства, спільне виробництво, спільні можливості " серед спікерів будуть CBDO компанії Frontline Robotics Микита Рожков та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян.

 

 

Теги: #виставка #європа #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 15.06.2026
У Чернівцях відкрили виставку до 85-річчя Івана Миколайчука

У Чернівцях відкрили виставку до 85-річчя Івана Миколайчука

18:00 15.06.2026
Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

Мер Києва Кличко та голова Європейського комітету регіонів обговорили продовження реформи децентралізації

11:11 15.06.2026
Опитування: 64% українців вважають, що Європа допомагає Україні, тоді як 56% – що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок РФ

Опитування: 64% українців вважають, що Європа допомагає Україні, тоді як 56% – що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок РФ

10:16 12.06.2026
Опитування: Європу надійним партнером вважають 64% українців, США – тільки 30%

Опитування: Європу надійним партнером вважають 64% українців, США – тільки 30%

06:58 11.06.2026
"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

05:01 10.06.2026
Дипломатичні зусилля мають супроводжуватися військовою та цивільною підтримкою – прем'єр Норвегії після зустрічі з Зеленським у Таллінні

Дипломатичні зусилля мають супроводжуватися військовою та цивільною підтримкою – прем'єр Норвегії після зустрічі з Зеленським у Таллінні

17:52 09.06.2026
Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

Прем'єр Швеції вважає, що мирні переговори за участю європейців мають починатися з E3

17:37 09.06.2026
Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

Зеленський: Європа під час перемовин може бути представлена в різних форматах

17:05 09.06.2026
Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

13:24 09.06.2026
Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів

Зеленський: Європі потрібен сильний голос у перемовинах, США готові підключатися до дипломатичних процесів

ВАЖЛИВЕ

Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

Оголошено конкурс з відбору голови правління "Енергоатома" – Наглядова рада

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

ОСТАННЄ

Семеро постраждалих, у тому числі двоє дітей, внаслідок ракетного удару по селу в Харківській області

Буданов про відкриття першого кластера переговорів з ЄС: Починаємо роботу над фундаментом європейського життя

Голова Верховної Ради й спікер Палати лордів обговорили підтримку українців у Великій Британії

Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

Федоров, Сирський та Гнатов провели нараду з командирами щодо впровадження першого етапу армійської реформи

Оголошено конкурс з відбору голови правління "Енергоатома" – Наглядова рада

Спікер Ради: Для України важлива консолідована підтримка британського парламенту

Раді пропонують доповнити склад злочину геноциду культурною складовою – законопроєкт

Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку і чітку моральну позицію після удару РФ по Києво-Печерській лаврі

Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА