Fire Point, TAF Industries, Fourth Law та ще з півсотні компаній з України представлені на Eurosatory-2026 у Парижі

Фото: https://x.com/iraterekh

Українська оборонна компанія Fire Point з власним стендом вперше бере участь та представляє власні розробки на найбільшій виставці у сфері озброєнь та безпеки Eurosatory-2026, яка раз на два роки проходить у Парижі, повідомила у соцмережі X СТО компанії Ірина Терех.

На опублікованому фото, зокрема, частково продемонстровано крилату ракету Flamingo. Крім неї, компанія представляє на виставці й інші зразки озброєння власної розробки.

Згідно з інформацією на сайті Eurosatory-2026, виставка триватиме з 15 до 19 червня. Протягом п'яти днів виробники озброєння, експерти та представники галузі матимуть можливість ознайомитися з новітніми розробками у сфері безпеки та оборони.

Серед українських учасників заходу також представлені IRON, TAF Industries, BlueBird Tech, The Fourth Law, Vyriy Industries, Skyeton, DevDroid, Odd Systems, Frontline Robotics та низка інших компаній, що займаються виробництвом безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та інших видів озброєнь, а загалом українських компаній серед учасників більше півсотні.

У фокусі цього року перебувають теми щодо штучного інтелекту, промислової стійкості та воєнної економіки.

Крім того, у межах заходу заплановано дискусію за участі COO BRAVE1 Ірини Заболотної, що стосуватиметься підписаному раніше листу про наміри між кластером оборонних технологій BRAVE1 та Агенцією оборонних інновацій Франції щодо створення спільної грантової програми Brave France.

В іншій панельній дискусії візьме участь директор зі стратегічних ініціатив та співзасновник виробника безпілотних систем AERODRONE Дмитро Шимків. Учасники обговорять розвиток штучного інтелекту, безпілотних систем, автономного озброєння, ведення бойових дій у підземному середовищі та модернізацію збройних сил.

У панельній дискусії "Будуймо разом з Україною: спільні підприємства, спільне виробництво, спільні можливості " серед спікерів будуть CBDO компанії Frontline Robotics Микита Рожков та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян.