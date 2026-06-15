Раді пропонують доповнити склад злочину геноциду культурною складовою – законопроєкт

Народні депутати пропонують включити культурну складову до складу злочину геноциду. Відповідний законопроєкт №15331 зареєстровано у Верховній Раді 15 червня, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів законопроєкту – члени фракції "Слуга народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, а також позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Як повідомила Кравчук у Фейсбуці у понеділок, законопроєкт доповнює частину першу статті 442 Кримінального кодексу України визначенням та відповідальністю за так званий культурний геноцид – "знищення, пошкодження, привласнення або систематичне позбавлення доступу до об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, мови, освіти, релігійних практик, традицій, історичної пам'яті або культурних інституцій такої групи, якщо такі дії спрямовані на ліквідацію її культурної ідентичності як умови або засобу фізичного чи соціального знищення цієї групи".

За її словами, згідно із законопроєктом, за такі діяння передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, а в найтяжчих випадках – довічне ув'язнення. За заклики до таких дій – від 3 до 7 років позбавлення волі.