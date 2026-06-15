Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку і чітку моральну позицію після удару РФ по Києво-Печерській лаврі

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева дорогою на саміт Групи семи (G7).

"Вдячний Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі – святині не лише України, а й православ'я загалом – це варварство, якому немає виправдання", – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, під час розмови сторони також обговорили можливі формати для особистих зустрічей.

Крім того, Зеленський запросив Вселенського патріарха відвідати Україну та подякував йому за молитви за Україну та її народ.