Інтерфакс-Україна
Події
20:18 15.06.2026

Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

1 хв читати
Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що мав плідні розмови з президентами України та РФ.

"Вчора у нас відбулася дуже плідна розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, нам вдасться щось зробити в цьому напрямку. Я справді так вважаю. Гадаю, вони обоє готові до цього", – заявив Трамп.

Він також наголосив, що після завершення конфлікту в Ірані американська адміністрація готова зосередитися на війні в Україні.

"Тепер, коли це (конфлікт в Ірані – ІФ-У) завершено, ми зосередимося на цьому, щоб спробувати домогтися результату. Щомісяця гине двадцять п'ять тисяч людей, переважно солдатів, і цього не повинно відбуватися", – наголосив Трамп.

 

Теги: #переговори #росія #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 15.06.2026
Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

19:58 15.06.2026
Трамп: Деякі кораблі вже проходять через Ормуз, повністю протока відкриється у п'ятницю

Трамп: Деякі кораблі вже проходять через Ормуз, повністю протока відкриється у п'ятницю

16:55 15.06.2026
Трамп: Судна почали рухатися через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою

Трамп: Судна почали рухатися через Ормузьку протоку, багато з них завантажені нафтою

14:24 15.06.2026
Виробник фруктових снеків Bob Snail зайшов у мережу Target у США

Виробник фруктових снеків Bob Snail зайшов у мережу Target у США

12:40 15.06.2026
Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

11:11 15.06.2026
Опитування: 64% українців вважають, що Європа допомагає Україні, тоді як 56% – що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок РФ

Опитування: 64% українців вважають, що Європа допомагає Україні, тоді як 56% – що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок РФ

00:55 15.06.2026
Трамп заявив про укладення угоди з Іраном

Трамп заявив про укладення угоди з Іраном

19:47 14.06.2026
Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7

Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7

19:18 14.06.2026
Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

16:54 14.06.2026
Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

ВАЖЛИВЕ

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

ОСТАННЄ

Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7

Кілька тварин загинули внаслідок удару по зоопарку в Харкові

Понад 70 представників дипкорпусу побували на місці влучання дрона РФ у Києво-Печерській лаврі – Бережна

Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

"Нова пошта" може частково відновити роботу пошкодженого трьома ракетами терміналу в Києві вже цього тижня

Сибіга: вимагаємо скликання екстреного засідання Радбезу ООН після атак РФ

Міноборони почало підписували нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками – Федоров

Білецький: залучити половину іноземців у піхоту навряд чи вдасться, краще замінити частину НРК

Російський дрон поцілив по харківському зоопарку, подробиці з'ясовуються

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА