Трамп назвав "дуже плідними" розмови з Зеленським і Путіним, заявив, що зосередиться на Україні

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що мав плідні розмови з президентами України та РФ.

"Вчора у нас відбулася дуже плідна розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним, і я бачу, що, можливо, нам вдасться щось зробити в цьому напрямку. Я справді так вважаю. Гадаю, вони обоє готові до цього", – заявив Трамп.

Він також наголосив, що після завершення конфлікту в Ірані американська адміністрація готова зосередитися на війні в Україні.

"Тепер, коли це (конфлікт в Ірані – ІФ-У) завершено, ми зосередимося на цьому, щоб спробувати домогтися результату. Щомісяця гине двадцять п'ять тисяч людей, переважно солдатів, і цього не повинно відбуватися", – наголосив Трамп.