Інтерфакс-Україна
Події
20:15 15.06.2026

Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7 -- авіарусерс

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Український урядовий борт вилетів з Молдови до Женеви, біля якої проходить саміт G7 -- авіарусерс

Український урядовий літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise вилетів з міжнародного аеропорту Кишинева в напрямку Міжнародного аеропорту міста Женева, де має приземлитися у понеділок ввечері.

Перед тим, у понеділок вдень, борт здійснив переліт з місця постійної дислокації в польському місті Краків в Молдову.

Як повідомлялося, саміт "великої сімки" (G7) проходить зараз, з 15 по 17 червня 2026 року, у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

 

Теги: #візит #g7 #президент

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