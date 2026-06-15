Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи, повідомляє в понеділок Axios із посиланням на джерело.

"Чиновник США сказав, що Трамп і Венс підписали меморандум в електронній формі. Галібаф поставив підпис від імені Ірану", – написав журналіст порталу Барак Равід.

Раніше Венс в інтерв'ю ABC заявив, що документ між США та Іраном уже підписано в електронному форматі, проте офіційна церемонія підписання відбудеться у п'ятницю. При цьому Венс не уточнив, чиї саме підписи стоять під електронним документом.