Інтерфакс-Україна
Події
20:03 15.06.2026

Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

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Трамп, Венс і спікер парламенту Ірану підписали американсько-іранський меморандум – медіа

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підписали в електронному форматі меморандум про початок врегулювання кризи, повідомляє в понеділок Axios із посиланням на джерело.

"Чиновник США сказав, що Трамп і Венс підписали меморандум в електронній формі. Галібаф поставив підпис від імені Ірану", – написав журналіст порталу Барак Равід.

Раніше Венс в інтерв'ю ABC заявив, що документ між США та Іраном уже підписано в електронному форматі, проте офіційна церемонія підписання відбудеться у п'ятницю. При цьому Венс не уточнив, чиї саме підписи стоять під електронним документом.

 

Теги: #іран #угода #сша #підписання

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