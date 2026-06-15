Трамп: Деякі кораблі вже проходять через Ормуз, повністю протока відкриється у п'ятницю
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока вже частково відкрита, а у п'ятницю відкриється повністю.
"Протока вже частково відкрита. Як ви знаєте, зараз займаються пошуком пари мін, які вже виявили. Але, по суті, кораблі починають виходити. У п'ятницю вона буде відкрита повністю", – сказав Трамп за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами Трампа, "зараз на Близькому Сході відбудеться багато великих подій".
"Але що дуже важливо: ціни на нафту стрімко знижуються, а фондовий ринок сьогодні злітає як ракета, до рекордних показників. Нафта зазнала найбільшого падіння, ми виходимо на низькі цифри", – наголосив американський президент.
Трамп звернув увагу на те, що за проходження суден через протоку жодні мита не стягуватимуться. Водночас він не виключив, що в майбутньому доведеться відправити "два-три кораблі" для гарантування безпеки судноплавства.