Кілька тварин загинули внаслідок удару по зоопарку в Харкові

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа у вольєрі в Харківському зоопарку, загинули кілька тварин.

"Кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова... Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби. Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

За інформацією пресслужби Харківської міської ради, дрон впав між віварієм, де живуть кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та будинком слона.

"Фахівці оглядають територію, перевіряють будівлі та ліквідовують наслідки удару. Усі великі тварини цілі", – йдеться у повідомленні.