Понад 70 представників дипкорпусу побували на місці влучання дрона РФ у Києво-Печерській лаврі – Бережна

Фото: https://www.facebook.com/

Понад 70 представників дипломатичного корпусу сьогодні відвідали Києво-Печерську Лавру після російської атаки, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Представники дипломатичного корпусу піднялися на дах Успенського собору – до місця влучання російського шахеда і на власні очі побачили масштаби руйнувань, яких зазнала українська та світова культурна спадщина", – написала вона у соцмережі Facebook.

Вона наголосила, що удар по Києво-Печерській лаврі вкотре засвідчив, що Росія веде війну проти української культури та культурної спадщини.

У зв'язку з цим Бережна закликала міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ та підтримати Український фонд культурної спадщини, створений для захисту й відновлення пошкоджених внаслідок російської агресії культурних об'єктів.

Також вона подякувала партнерам України за допомогу у збереженні та відновленні культурної спадщини.