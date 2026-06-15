Інтерфакс-Україна
Події
19:28 15.06.2026

Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

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Качка розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів вже у липні

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка очікує, що після відкриття першого кластеру Основи, який ознаменує офіційний початок переговорів про вступ України в Європейський союз, всі інші п'ять кластерів будуть відкриті вже в липні.

Про це він сказав у понеділок в Люксембурзі перед початком Міжурядової конференції, на якій відкриттям першого кластеру будуть офіційно розпочато переговори щодо вступу України в Європейський союз.

"Ця конференція… відкриває перший кластер Основ, переводить в практичну стадію переговори про вступ в Європейський Союз… Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання п'яти інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще в липні завершимо відкриття всіх кластерів, і це означатиме, що вже єдина наша спільна мета – це вступ в Європейський Союз. Всі інші ідеї можуть далі обговорюватись, якщо вони допомагають нам інтегруватись тут і зараз, і наближати нас до Європейського Союзу", – сказав він журналістам.

Качка переконаний, що Україна буде здатна завершити всі необхідні реформи за наступні два, два з половиною, три роки, "як це було на практиці інших держав". "Ми готові завершити всі реформи навіть раніше, тому що цього від нас вимагає геополітичне обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше. Також це рішення сьогодні говорить, що нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС", – наголосив віцепрем'єр-міністр.

За словами Качки, на сьогодні мета Києва – "відкрити всі кластери, максимально чітко показати, що всі держави, 27 держав-членів Європейського Союзу, підтримують наш вступ в Європейський Союз, всі інші розмови будуть потім".

 

Теги: #кластери #єс #строки

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