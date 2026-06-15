"Нова пошта" може частково відновити роботу пошкодженого трьома ракетами терміналу в Києві вже цього тижня

Фото: https://www.facebook.com/yevhen.tafiichuk/

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" може відновити роботу найбільшого інноваційного терміналу в Києві, пошкодженого під час російської атаки 15 червня, вже цього тижня, тоді як його повне відновлення триватиме декілька місяців, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у коментарі "24 каналу" під час прямого ефіру в понеділок.

"В цілому логістика вся працює. Термінал буде тимчасово зачинений. Думаю, що почнемо працювати вже на цьому тижні, а далі – декілька місяців для повного відновлення", – наголосив співзасновник "Нової пошти".

За його словами, ворог атакував термінал трьома балістичними ракетами, зруйнувавши два корпуси. Однак постраждалих внаслідок атаки немає.

"Ми готувалися, тренувалися, всі були в безпечних місцях. По всьому терміналу є бомбосховища", – зауважив Поперешнюк.

Внаслідок атаки було знищено близько 10 тис. посилок, які перебували в контейнерах. Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам вартість втрачених відправлень.

Як повідомляв СЕО компанії Євген Тафійчук, інноваційний термінал в Києві є першим в Україні терміналом, який оснащений найсучаснішим обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Поперешнюк та В'ячеслав Климов.

Як повідомлялося, компанія у 2025 році збільшила кількість доставлених посилок та вантажів на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.