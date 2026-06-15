Сибіга: вимагаємо скликання екстреного засідання Радбезу ООН після атак РФ

Українська сторона вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки Організації об’єднаних націй (ООН) та ініціює реагування в рамках Організації з безпеки та співробітництву в Європі (ОБСЄ), Ради Європи та Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на російські атаки українських міст в ніч на понеділок, заявляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Після жахливих російських атак на Україну, які завдали особливо серйозної шкоди, ми вимагаємо скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Ми також ініціюємо реагування в рамках ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО. Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних обстрілів. Невинні мирні жителі загинули, діти отримали поранення, а хоробрі рятувальники загинули в результаті цинічного подвійного удару. Житловим будівлям та історичній спадщині, зокрема Києво-Печерській лаврі, об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, було завдано значної шкоди", – написав Сибіга в соцмережі Х в понеділок.

Він наголосив, що РФ, атакуючи українську культурну та релігійну спадщину, "демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй".

"Оскільки Росія продовжує ескалувати свої атаки та підриває всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, рішуча та єдина міжнародна відповідь є важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", – заявив Сибіга.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинуло, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі пожежу ліквідовано.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждало 13 громадян, серед яких є одномісячна дитина. Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шість рятувальників.

У Шосткинській громаді в Сумській області загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі. Загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка. В місті Дніпро окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Пізніше Зеленський уточнив, що всього в Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обстрілу заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.