Інтерфакс-Україна
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18:54 15.06.2026

Міноборони почало підписували нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками – Федоров

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Міноборони почало підписували нові контракти Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками – Федоров
Фото: Даніяр Сарсенов

З понеділка, 15 червня, розпочалось підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Від сьогодні підписати нові контракти можуть цивільні, мобілізовані, чинні військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом. Нові контракти передбачають чіткі терміни служби, гарантовані відстрочки після її завершення, нову систему грошового забезпечення та більше прогнозованості й контролю над власною службою", – йдеться у повідомленні.

Для чинних військовослужбовців зазначив він, це насамперед чітко визначені терміни служби. Залежно від типу контракту вони можуть становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід.

Оформити перехід на новий контракт можна кількома способами через Армія+, Резерв+, свою військову частину чи центр рекрутингу.

"Також уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. Це лише перший етап трансформації. Наше завдання – побудувати систему військової служби зі зрозумілими правилами, справедливими умовами та повагою до людини", – резюмував міністр.

Теги: #контракти #міноборони #терміни #служба

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