Інтерфакс-Україна
Події
18:45 15.06.2026

Білецький: залучити половину іноземців у піхоту навряд чи вдасться, краще замінити частину НРК

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Білецький: залучити половину іноземців у піхоту навряд чи вдасться, краще замінити частину НРК
Фото: Третій Армійський Корпус

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький вважає малоймовірним залучення 50% іноземців до української піхоти і пропонує замінити їх частину наземними роботизованими комплексами (НРК).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії передачі військової техніки Третьому армійському корпусу від Латвії.

"Що стосується армійської реформи. З моєї суб’єктивної точки зору, я вважаю, що там є дуже позитивні моменти: моменти дофінансування піхотних посад, моменти введення контрактів з часовими термінами і так далі. Є моменти, які, з моєї точки зору, навряд чи зможуть зіграти значну роль. Це, наприклад, залучення іноземців. На превеликий жаль, я в цю історію вірю дуже мало, але, можливо, я просто песимістично налаштований", – заявив Білецький, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо анонсованої великої реформи в армії.

На думку бригадного генерала, Україна навряд чи зможе залучити для такої складної війни у піхоту 50% мотивованих солдатів-іноземців.

"Я вважаю, що не вийде залучити для такої складної війни мотивованого солдата з-за кордону в тій кількості, яка названа -половина піхоти. І мені здається, що значно простіше рухатися до роботизації війни і заміни ролі піхоти (частково), тієї ж самої половини піхоти, наземними роботизованими комплексами", – вважає Білецький.

Раніше командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що наземні роботизовані комплекси (НРК) можуть замінити третину української піхоти на лінії бойового зіткнення. Також він додав, що у майбутньому ця цифра може сягнути 80%.

Як повідомлялося, у п’ятницю в українському уряді заявили, що в Україні розпочинається реформа в армії – перший етап передбачає підвищення зарплат, встановлення чітких термінів служби та реформу рекрутингу. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Михайло Федоров, схвалений урядом пакет запускає перший етап трансформації військової служби.

У Міноборони розповіли, що Піхотно-штурмовий контракт буде розрахований на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців – для чинних військових, від 6 місяців – для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт укладатиметься на 24 місяці для операторів безпілотників та наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців радіоелектронної боротьби та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт буде на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.

Кожен контракт матиме гарантовану відстрочку від 6 місяців. Нараховуватиметься ця відстрочка відповідно до термінів служби та часу, проведеного на бойових. Наприклад, у піхотно-штурмовому контракті місяць на бойових "оплачуватиметься" трьома місяцями відстрочки. Федоров додав, що новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Ті, хто вже проходить службу за контрактом, теж зможуть перейти на нові умови.

Серед іншого, перший етап трансформації передбачає запровадження найбільших у світі зарплат для піхоти: у середньому – близько 300 тисяч гривень (орієнтовно сім тисяч доларів на місяць), максимум – 460 тис. грн.

Також удвічі зростуть виплати для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників та начальників штабів. З урахуванням бойових виплат командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць.

Теги: #піхота #нрк #іноземці #білецький

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