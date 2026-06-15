Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

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Завдяки успіхам українських військових росіяни знизили темпи просувань на фронті: за 4 місяці російські війська просунулися значно менше, ніж у середньому за один місяць 2025 року, заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом після церемонії передачі військової техніки Третьому армійському корпусу від Латвії.

"Зараз швидкість просування росіян за 4 місяці нижча, ніж за один місяць в середньому 2025 року. І найнижча фактично з 2022 року. Чим це вже не перелам? Як мінімум, це патова ситуація. Відсоток втрат росіян збільшився. Це друге. Третє: у росіян зменшилася кількість набору контрактників. Тобто втрати ростуть, здобутків – нуль, а наступальний потенціал у вигляді піхоти зменшується. Я вважаю, що це три найбільші ознаки перелому", – зазначив бригадний генерал, відповідаючи на питання щодо ознак "переломного моменту" на фронті, які він вже бачить.

Окремо Білецький відзначив важливість українських ударів вглиб Росії, оскільки тепер "росіяни відчувають ціну війни і очевидно, що ціна буде для них зростати".

Відповідаючи на запитання щодо можливості завершення бойових дій у листопаді, командир сказав, що його справа "зробити так, щоб позиції України на будь-яких перемовинах були краще, ніж сьогодні".

"Це не моя справа, як військового, вірити чи не вірити. Моя справа – зробити так, щоб в кожен наступний день наші позиції на будь-яких перемовинах були краще, ніж сьогодні. Буде, ну окей, ми повинні зробити на 100% свою роботу. Не буде цього перемир’я, ми знову повинні на 100% зробити, і робити його після листопада, щоб мир наступив якнайшвидше. Я думаю, що поки росіяни не отримають по-справжньому по зубах, мир наступить після того, як росіяни отримають свою серйозну поразку", – вважає Білецький.

Наприкінці травня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має 6-9 місяців для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою у Росії та зміцнити свої позиції для мирних переговорів.

"Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом", – зазначив Білецький.