Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони

Фото: 3 Армійський Корпус

Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, коментуючи інциденти з дронами, звинуватив Росію у навмисному їх перенаправленні та заявив про необхідність посилення латвійської протиповітряної оборони та подальшої підтримки України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії передачі військової техніки Третьому армійському корпусу від Латвії.

"Україна захищає свою країну. Військові атакують військові об’єкти на території РФ, це право України. Ми маємо побудувати нашу власну протиповітряну оборону, щоб перехоплювати всі дрони, які летять до Латвії. Це Росія навмисно змінює курс цих дронів до Латвії. Ми перехопимо всі дрони і підтримаємо Україну в цій боротьбі", – зазначив Мелніс.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо подальших внесків до PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), міністр сказав, що у лютому Латвія оголосила про виділення 10 мільйонів євро на ініціативу, а також ухвалила рішення про виділення додаткових 7 мільйонів на цю ініціативу.

Як повідомлялося, вранці 8 червня винищувачі союзників Латвії по НАТО збили дрон у повітряному просторі країни. У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Як зазначається, він залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби.

У четвер, 28 травня, Сейм Латвії проголосував за затвердження нового складу уряду на чолі з Андрісом Кулбергсом. Глава МЗС Байба Браже – зберегла посаду, а Міноборони очолив Райвіс Мелніс.