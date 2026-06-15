Інтерфакс-Україна
Події
18:33 15.06.2026

Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони

2 хв читати
Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони
Фото: 3 Армійський Корпус

Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, коментуючи інциденти з дронами, звинуватив Росію у навмисному їх перенаправленні та заявив про необхідність посилення латвійської протиповітряної оборони та подальшої підтримки України.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії передачі військової техніки Третьому армійському корпусу від Латвії.

"Україна захищає свою країну. Військові атакують військові об’єкти на території РФ, це право України. Ми маємо побудувати нашу власну протиповітряну оборону, щоб перехоплювати всі дрони, які летять до Латвії. Це Росія навмисно змінює курс цих дронів до Латвії. Ми перехопимо всі дрони і підтримаємо Україну в цій боротьбі", – зазначив Мелніс.

Відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо подальших внесків до PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), міністр сказав, що у лютому Латвія оголосила про виділення 10 мільйонів євро на ініціативу, а також ухвалила рішення про виділення додаткових 7 мільйонів на цю ініціативу.

Як повідомлялося, вранці 8 червня винищувачі союзників Латвії по НАТО збили дрон у повітряному просторі країни. У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Як зазначається, він залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби.

У четвер, 28 травня, Сейм Латвії проголосував за затвердження нового складу уряду на чолі з Андрісом Кулбергсом. Глава МЗС Байба Браже – зберегла посаду, а Міноборони очолив Райвіс Мелніс.

Теги: #мелніс #ппо #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 15.06.2026
Латвія передала 3-му армійському корпусу партію бронемашин CVR(T)

Латвія передала 3-му армійському корпусу партію бронемашин CVR(T)

17:12 15.06.2026
Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

16:16 15.06.2026
Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи

09:24 15.06.2026
У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

01:40 15.06.2026
Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

23:14 14.06.2026
Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

20:38 14.06.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до п'яти, горить художній музей – мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до п'яти, горить художній музей – мер

19:53 14.06.2026
Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

11:33 14.06.2026
Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

09:25 14.06.2026
ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ОСТАННЄ

ДТЕК повернув світло всім 140 тис. знеструмленим внаслідок атаки РФ абонентам Києва

Арбітражний трибунал підтвердив права України у прибрежних водах Азовського моря і Керченської протоки – МЗС

Україна очікує якнайшвидшого запуску в "Дії" подання заяв до Реєстру збитків щодо культурних цінностей – Мудра

ЮНЕСКО продовжує демонструвати нездатність виконувати свій мандат – МЗС щодо реакції на обстріл Лаври

Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії

НБУ з 16 червня вводить в обіг банкноти 100 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Апеляційний суд залишив без змін вирок у справі розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка – САП

В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас

Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства

Понад половина підатестаційного керівного складу БЕБ вибуло менше ніж за рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА