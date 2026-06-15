ДТЕК повернув світло всім 140 тис. знеструмленим внаслідок атаки РФ абонентам Києва

ДТЕК повернув електропостачання 140 тис. абонентів Києва, відключеним внаслідок масованої атаки рФ на столицю в ніч на понеділок, повідомив енергохолдинг.

"Щойно це стало можливим, наші бригади розпочали відновлювальні роботи та заживили 140 тисяч родин столиці", – написав ДТЕК в Телеграм.

Там уточнили, що уночі російські агресори пошкодили лінії електропередач, виробничий майданчик і спецтранспорт ДТЕК.

Як повідомлялося, за кілька годин після атаки ДТЕК заживив 105 із 140 тис. абонентів Києва.