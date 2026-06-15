Латвія передала 3-му армійському корпусу партію бронемашин CVR(T)

Фото: 3 Армійський Корпус

Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав Третьому армійському корпусу 14 броньованих машин CVRT.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія передачі техніки відбулася під час першого на посаді візиту Мелніс до України. Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький особисто оглянув CVRT та подякував латвійському уряду та народу за підтримку.

Також Білецький та Мелніс обмінялися символічними подарунками. Командир 3 АК подарував міністру портрет латвійського генерала Петеріса Радзіньша (Pēteris Radziņš), який у 1918-1919 роках служив у збройних силах Української Народної Республіки (УНР). Командир корпусу також передав документи, підписані Радзіньшем.

Своєю чергою Мелніс подарував чорний хліб, випечений у Латвії в одній з найвідоміших пекарень, власник якої – великий друг України. Крім того, міністр подарував Білецькому ніж ручної роботи, який спеціально виготовив один з латвійських офіцерів.

Латвійський міністр оборони заявив, що радий повернутися в Україну на новій посаді, "але з тими ж почуттями та відданістю підтримці України".

"Латвія стояла, стоїть і стоятиме разом з Україною. Ми підтримуватимемо Україну в боротьбі та захисті її цілісності та свободи. Це привілей знати вас, генерале, і бути вашим другом", – сказав Мелніс, звертаючись до Білецького.

За словами Мелніса, він пишається тим, що Латвія ухвалила рішення про поставку чергової партії техніки Силам оборони України.

"Сподіваюся, що ця техніка знайде потрібне місце, щоб розгромити нашого супротивника. Будь ласка, прийміть це, і якщо виникне потреба в навчанні чи будь-якій іншій допомозі, ми готові підтримати, як завжди", – наголосив міністр оборони.

Загалом, 3-й армійський корпус отримав понад 40 одиниць техніки від уряду Латвії. Білецький зазначив, що це більше ніж батальйонний комплект, а зазвичай "середня бригада не отримує більше ніж 15-20 одиниць за рік". За його словами, український виробник на сьогодні не може покрити потреби війська у такій техніці, тому західні поставки бронетехніки критично важливі.

"Латвія – країна з величезним серцем, яка надзвичайно багато робить для України. Машини, що вже були передані Латвією нам, мають бойові успіхи. Patria пройшли в бою кілометри та звільнили українську територію", – зазначив бригадний генерал.

Він відзначив постійну співпрацю з Латвією, яка, за словами Білецького, вчиться українському досвіду у протидії агресії РФ, зокрема на рівні спільних штабних навчань.

За словами бригадного генерала, наразі найкращий і ефективніший варіант застосування бронетехніки – для боротьби з інфільтрацією ворога. Також за зручних погодних умов (дощ, снігопад і так далі) техніку використовувати для підтримки штурмових дій піхоти на передньому краю, наголосив Білецький. Також він відкинув слова про те, що бронетехніка відійшла на другий план.

"Піхота, яка йде в пішому порядку, має шанси бути ураженою значно більше, ніж на бронетехніці. Якраз проблема української зараз сторони в тому, що у нас недостатньо бронетехніки – нерадянського класу", – пояснив він.

Відповідаючи на питання "Інтерфакс-Україна" щодо вже наданої броньованої техніки, Мелніс сказав, що Латвія вже поставила 42 бронетранспортери Patria.

"Тобто це не перша поставка. Ми вже поставили певну кількість техніки, і поставки будуть продовжуватися", – заявив міністр оборони.

Як повідомлялося, у липні 2025 року фінсько-латвійські бронетранспортери Patria від Латвії посилили підрозділи Третього армійського корпусу. В рамках робочого візиту прем’єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні до України відбулася церемонія передачі партії шестиколісних бронетранспортерів Patria. Сіліня повідомила, що це перша партія бронемашин, обіцяних під час її попередньої зустрічі з президентом України.

CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – це серія легких британських бронемашин, що стоять на озброєнні в різних країнах світу.

Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність. Вона досягається завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, що забезпечує захист від куль та осколків, а також низькому тиску на ґрунт – широкі гусениці не дають машині грузнути у піску чи болоті.

Родина CVR(T) складається з семи основних варіантів бронемашин, усі назви яких починаються на літеру "S":

FV101 Scorpion – розвідувальний танк із 76-мм гарматою L23A1;

FV107 Scimitar – бойова розвідувальна машина з 30-мм автоматичною гарматою RARDEN та кулеметом 7,62 мм;

FV103 Spartan – бронетранспортер із кулеметом 7,62 мм;

FV105 Sultan – командно-штабна машина;

FV104 Samaritan – санітарна машина;

FV106 Samson – ремонтно-евакуаційна машина;

FV102 Striker – протитанкова машина з ПТРК Swingfire.

У Збройних Силах України застосовуються, зокрема, бронемашини FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.