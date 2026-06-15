Арбітражний трибунал підтвердив права України у прибрежних водах Азовського моря і Керченської протоки – МЗС

Рішення Арбітражного трибуналу у справі щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та у Керченській протоці підтверджує зневажання нормами міжнародного права з боку РФ, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як нову реальність не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання, йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, текст якого опублікований на сайті відомства в понеділок.

"У фінальному рішенні Арбітражний трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока – це так зване "російське озеро", натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав – України та Російської Федерації. Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права, а жодні протиправні односторонні дії Росії після 2022 року на це не вплинули", – зазначають в українському зовнішньополітичнму відомстві.

За даними МЗС, справа була ініційована Україною 14 вересня 2016 року у зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права у прилеглих до узбережжя Криму акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки з 2014 року. 22 квітня 2026 року Арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), виніс рішення по суті.

"Окремо Арбітражний трибунал встановив, що РФ порушила свої зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого "мосту", прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу, та не забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої оцінки, що становить порушення зобов’язань належної обачності та співробітництва у сфері захисту морського середовища", – йдеться в повідомленні.