Україна очікує якнайшвидшого запуску в "Дії" подання заяв до Реєстру збитків щодо культурних цінностей – Мудра

Україна очікує якнайшвидшого відкриття в застосунку "Дія" можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків для України (RD4U) щодо пошкодження, знищення або втрати об’єктів, які належать до культурних цінностей, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Як зазначила Мудра на сторінці у соцмережі Facebook, Росія системно атакує українську культурну спадщину. За кожним таким ударом стоїть конкретна шкода, яка повинна бути задокументована, оцінена та компенсована, заявила вона, коментуючи удар по Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Саме тому особливого значення набуває робота Міжнародного реєстру збитків для України (RD4U). У структурі Реєстру вже передбачені категорії B2 та C2, які охоплюють пошкодження, знищення або втрату об’єктів і будівель, що належать до культурних цінностей. Очікуємо якнайшвидшого відкриття цих категорій для подання заяв в Register of Damage for Ukraine – RD4U через портал Дія", – написала Мудра в соцмережі Facebook.

Вона підкреслила, що кожен пошкоджений музей, храм, архів чи пам’ятка архітектури мають бути внесені до міжнародної системи обліку збитків.

"Світ має побачити повний рахунок збитків, завданих Росією не лише Україні, а й культурній спадщині людства. І цей рахунок має бути оплачений державою-агресором", – резюмувала Мудра.