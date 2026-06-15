ЮНЕСКО продовжує демонструвати нездатність виконувати свій мандат – МЗС щодо реакції на обстріл Лаври

Фото: Євстратій Зоря

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розцінив реакцію Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на пожежу в Києво-Печерський лаврі в Києві, яка сталася внаслідок російської атаки в ніч на понеділок, свідченням її слабкості та відсутності лідерства .

"Абсурд. Організація, відповідальна за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар". На жаль, за Халеда Ель-Енані (генеральний директор ЮНЕСКО – ІФ-У) ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат", – написав Тихий в Х у понеділок.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Удар завдав значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила російський удар, внаслідок якого постраждали територія Києво-Печерської Лаври – об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – та інші об’єкти, і закликала до невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО для фіксації пошкоджень і надання об’єктивної та неупередженої оцінки.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-членм ЮНЕСКО виключити РФ з організації.

ЮНЕСКО у відповідь виступило із заявою, в якій засудило "напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників ЗМІ, що охороняються міжнародним правом". "Пошкодження таких закладів позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є важливими для відновлення та соціальної згуртованості", – йдеться в документі.

Перед тим, 6 червня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував гендиректора ЮНЕСКО про масовані російські атаки, внаслідок яких пошкоджено низку важливих культурних установ України. За словами глави МЗС, особливо цинічно, що РФ як член ЮНЕСКО продовжує атакувати культурну спадщину, демонструючи повне ігнорування основних принципів та цілей організації. Сибіга запросив Ель-Енані відвідати Україну та на власні очі побачити наслідки атак РФ.