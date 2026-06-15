Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікер палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойл обговорили військову підтримку України.

"Розпочав робочий візит до Великої Британії із зустрічі із зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії сером Ліндсі Гойлом… Під час зустрічі говорили про подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку, підготовку українських військовослужбовців, спільні оборонно-промислові проєкти, енергостійкість України та нашу економічну й фінансову стабільність", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами Стефанчука, сторони окремо обговорили практичну реалізацію Угоди про сторічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством.

"У фокусі парламентів двох країн – обороноздатність, безпека, підтримка майбутнього членства України в НАТО, правосуддя й відповідальність, а також протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.Також говорили про санкційний тиск на росію", – зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради поінформував Гойла про масовану нічну атаку Росії проти України.

"Сер Ліндсі Гойл засудив дії росії та підкреслив: це жахіття, через яке не має проходити жоден народ. Україні потрібен мир, але справедливий. Європа об’єднана й солідарна з Україною, однак має робити більше", – розповів Стефанчук.

Він підкреслив, що такі атаки вимагають швидких і сильних рішень: посилення української ППО, перехоплювачів, запасів антибалістичних ракет, далекобійних спроможностей і санкційного тиску на Росію.