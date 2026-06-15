Апеляційний суд залишив без змін вирок у справі розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок від 14 серпня 2025 року колишнім головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та генеральному директору приватної компанії, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Таким чином, колишнього інженера Т. Пархоменка визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ІФ-У). Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Ексдиректора компанії М. Мінчука визнано винуватим за ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України – розкраданні та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Вироком суду йому призначено остаточне покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено що в листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання. Переможцем у тендері стала наперед визначена компанія, з якою було укладено договір, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Відповідно до умов договору обладнання для кіностудії повинні були поставити до кінця 2018 року, проте фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року. Незважаючи на це, головний інженер посприяв у тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії всю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудія за непоставлене обладнання сплатила понад 4,4 млн гривень.