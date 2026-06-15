Інтерфакс-Україна
Події
17:33 15.06.2026

В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас

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В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що в ЄС є підтвердження інформація стосовно того, що Китай готує російських військових для участі у війні, яку проти України веде Росія.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми підтвердили повідомлення про те, що китайські військові готують російський військовий персонал для участі в бойових діях в Україні. Ми ретельно оцінюємо наслідки", – заявила Каллас.

Теги: #армія_рф #китай #єс #каллас

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