В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас

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Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що в ЄС є підтвердження інформація стосовно того, що Китай готує російських військових для участі у війні, яку проти України веде Росія.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми підтвердили повідомлення про те, що китайські військові готують російський військовий персонал для участі в бойових діях в Україні. Ми ретельно оцінюємо наслідки", – заявила Каллас.