17:33 15.06.2026
В ЄС підтвердили факт підготовки Китаєм російських військових для війни в Україні – Каллас
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/
Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що в ЄС є підтвердження інформація стосовно того, що Китай готує російських військових для участі у війні, яку проти України веде Росія.
Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС із закордонних справ.
"Ми підтвердили повідомлення про те, що китайські військові готують російський військовий персонал для участі в бойових діях в Україні. Ми ретельно оцінюємо наслідки", – заявила Каллас.