Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства

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Кошти для реалізації великої армійської реформи, що включає підвищення зарплат військовим, були знайдені з бюджетів Міноборони, заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок, відповідаючи на питання щодо джерел фінансування на підвищення зарплат військовим.

"Ми знайшли гроші всередині бюджетів Міністерства оборони", – заявив Банік.

Він пояснив, що у відомстві є профільний заступник, що опікується фінансовими питаннями. Банік нагадав, що бюджет Міноборони – найбільша частина державного бюджету країни, що включає закупівлі, грошове забезпечення і інші напрямки та програми.

"Відповідно, в рамках цих бюджетів, ми і знайшли гроші, які нам потрібні для фінансування цієї реформи", – розповів Банік.