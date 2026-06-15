Інтерфакс-Україна
Події
17:30 15.06.2026

Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства

1 хв читати
Міноборони про джерела фінансування підвищення зарплат військовим: гроші з бюджетів відомства
Фото: Валерія Прощенко

Кошти для реалізації великої армійської реформи, що включає підвищення зарплат військовим, були знайдені з бюджетів Міноборони, заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок, відповідаючи на питання щодо джерел фінансування на підвищення зарплат військовим.

"Ми знайшли гроші всередині бюджетів Міністерства оборони", – заявив Банік.

Він пояснив, що у відомстві є профільний заступник, що опікується фінансовими питаннями. Банік нагадав, що бюджет Міноборони – найбільша частина державного бюджету країни, що включає закупівлі, грошове забезпечення і інші напрямки та програми.

"Відповідно, в рамках цих бюджетів, ми і знайшли гроші, які нам потрібні для фінансування цієї реформи", – розповів Банік.

Теги: #міноборони #зарплати #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 15.06.2026
Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно

Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно

16:46 15.06.2026
Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

16:32 15.06.2026
Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

16:09 15.06.2026
Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

15:44 15.06.2026
Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

15:17 15.06.2026
Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

19:58 13.06.2026
Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

15:38 13.06.2026
Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

10:57 13.06.2026
Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

19:41 12.06.2026
Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

ВАЖЛИВЕ

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

ОСТАННЄ

Білецький: залучити половину іноземців у піхоту навряд чи вдасться, краще замінити частину НРК

Російський дрон поцілив по харківському зоопарку, подробиці з'ясовуються

Темпи просування росіян зараз фактично найнижчі з 2022р – командир Третього армійського корпусу

Латвія перехоплюватиме всі дрони, що перенаправляє РФ, і продовжить підтримку України – новий міністр оборони

ДТЕК повернув світло всім 140 тис. знеструмленим внаслідок атаки РФ абонентам Києва

Латвія передала 3-му армійському корпусу партію бронемашин CVR(T)

Арбітражний трибунал підтвердив права України у прибрежних водах Азовського моря і Керченської протоки – МЗС

Україна очікує якнайшвидшого запуску в "Дії" подання заяв до Реєстру збитків щодо культурних цінностей – Мудра

ЮНЕСКО продовжує демонструвати нездатність виконувати свій мандат – МЗС щодо реакції на обстріл Лаври

Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА