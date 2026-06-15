Понад половина підатестаційного керівного складу БЕБ вибуло менше ніж за рік

Фото: https://esbu.gov.ua/

Бюро економічної безпеки України залишили 32 з 50 осіб керівного складу відомства (64%), які підлягали оцінюванню в межах першого етапу атестації, повідомив директор відомства Олександр Цивінський.

За його словами, попри такі зміни, бюро продовжує працювати без зниження темпів, а працівники виконують завдання, часто беручи на себе додаткову відповідальність та навантаження.

"Ця цифра є одним із найвиразніших показників масштабу змін, які сьогодні проходить БЕБ. У кожній реформі настає момент, коли стає очевидно: трансформація відбувається не через декларації, а через конкретні рішення та їхні наслідки", - прокоментував очільник бюро результати атестації.

Згідно з опублікованою ним інформацією в телеграм-каналі в понеділок, з 50-ти осіб, що підлягали атестації та входили до керівного складу бюро, 21 особа залишила службу до початку атестації, семеро звільнились під час неї, четверо не набрали прохідних бал та були звільнені. Таким чином, до етапу свідбесід дійшли 18 осіб.

"23 березня 2026 року керівний склад пройшов тестування на знання законодавства, а 7 квітня - оцінювання загальних здібностей. Наразі атестаційні комісії здійснюють збір та аналіз інформації для проведення співбесід, які заплановані на другу половину липня. БЕБ забезпечує комісіям повний доступ до всіх необхідних матеріалів для об’єктивного та неупередженого оцінювання", - розповів Цивінський.

Як повідомлялось, 30 січня директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив про початок процесу одноразової атестації працівників відомства та підписів відповідний наказ. Атестація охопила 1145 працівників установи із 1187, які підлягають оцінюванню, або 96,4% від загальної чисельності. Крім того, накрикінці квітня БЕБ оголосило конкурси на 261 посаду та запровадило піврічне стажування для студентів.