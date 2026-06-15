Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

Поліцейські Києві після масованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини у Шевченківському районі, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечного предмету, який перебував поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок у центрі столиці. На місце події негайно прибули працівники територіального управління поліції та обгородили територію, на якій знаходились уламки БпЛА з бойовою частиною. Слідчо-оперативна група задокументувала черговий злочин російської федерації, а вибухотехніки столичного главку поліції вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, виявлені уламки – бойова частина безпілотного літального апарату типу "Герань-2", який РФ запустила на територію України під час комбінованої атаки.

Правоохоронці нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближайтися до них та слід негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.