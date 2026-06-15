Двоє українців визнані винними в організації підпалу будинку Стармера, третього виправдано – ЗМІ

Лондонський суд визнав винними двох чоловіків у плануванні серії нападів із застосуванням запальних бомб проти об’єктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, винесення їм вироку заплановане на п’ятницю, 19 червня, повідомляє видання Clash Report.

"22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка, який народився в Україні, було визнано винними у змові з метою підпалу. Вироки були винесені після тижневого судового розгляду в Олд-Бейлі, який викрив цілеспрямовану кампанію з переслідування та знищення майна минулого місяця", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, Лавриновича завербував через месенджер Telegram російськомовний чоловік, який працює під псевдонімом "El Money". Замовник пропонував фінансову компенсацію в обмін на здійснення підривів із застосуванням запальних бомб. Лавриновича ідентифікували як безпосереднього виконавця підпалів, він визнаний винним у необережних діях щодо створення загрози життю під час нападів 11 та 12 травня.

Третього обвинуваченого, 35-річного українця Петра Починка, звинуватили у вербуванні Карпюком для допомоги Лавриновичу у здійсненні нападів. Проте суд у понеділок виправдав його за всіма звинуваченнями.

"Кампанія з підпалу розпочалася з цілеспрямованого знищення Toyota RAV4 у Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Автомобіль раніше належав прем’єр-міністру. Кілька днів по тому насильство загострилося. Нападники підпалили два житлові будинки посеред ночі. В одному з об’єктів, яким досі володіє Стармер, на момент інциденту проживала його невістка та її родина. Прокурори наголосили, що пізній вечірній час та серйозний характер пожеж становили серйозну та безпосередню загрозу для життя", – повідомляє видання.

Головуючий суддя Ніл Гарнем взяв під варту Лавриновича та Карпюка. Вирок двом чоловікам має бути винесений у п’ятницю.

Як повідомлялося, звинувачення стосується трьох пожеж. Дві пожежі сталися в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Одна сталася рано вранці 12 травня в будинку, де сер Стармер жив до того, як став прем’єр-міністром і переїхав на Даунінг-стріт. Чотирма днями раніше, 8 травня, на тій же вулиці було підпалено автомобіль. Інша пожежа сталася 11 травня біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні.

За підозрою у цих підпалах були затримані 13 травня Лавринович, 16 травня Карпюк та 18 травня Починок.