Інтерфакс-Україна
Події
17:10 15.06.2026

Двоє українців визнані винними в організації підпалу будинку Стармера, третього виправдано – ЗМІ

2 хв читати
Двоє українців визнані винними в організації підпалу будинку Стармера, третього виправдано – ЗМІ

Лондонський суд визнав винними двох чоловіків у плануванні серії нападів із застосуванням запальних бомб проти об’єктів, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, винесення їм вироку заплановане на п’ятницю, 19 червня, повідомляє видання Clash Report.

"22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка, який народився в Україні, було визнано винними у змові з метою підпалу. Вироки були винесені після тижневого судового розгляду в Олд-Бейлі, який викрив цілеспрямовану кампанію з переслідування та знищення майна минулого місяця", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, Лавриновича завербував через месенджер Telegram російськомовний чоловік, який працює під псевдонімом "El Money". Замовник пропонував фінансову компенсацію в обмін на здійснення підривів із застосуванням запальних бомб. Лавриновича ідентифікували як безпосереднього виконавця підпалів, він визнаний винним у необережних діях щодо створення загрози життю під час нападів 11 та 12 травня.

Третього обвинуваченого, 35-річного українця Петра Починка, звинуватили у вербуванні Карпюком для допомоги Лавриновичу у здійсненні нападів. Проте суд у понеділок виправдав його за всіма звинуваченнями.

"Кампанія з підпалу розпочалася з цілеспрямованого знищення Toyota RAV4 у Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Автомобіль раніше належав прем’єр-міністру. Кілька днів по тому насильство загострилося. Нападники підпалили два житлові будинки посеред ночі. В одному з об’єктів, яким досі володіє Стармер, на момент інциденту проживала його невістка та її родина. Прокурори наголосили, що пізній вечірній час та серйозний характер пожеж становили серйозну та безпосередню загрозу для життя", – повідомляє видання.

Головуючий суддя Ніл Гарнем взяв під варту Лавриновича та Карпюка. Вирок двом чоловікам має бути винесений у п’ятницю.

Як повідомлялося, звинувачення стосується трьох пожеж. Дві пожежі сталися в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона. Одна сталася рано вранці 12 травня в будинку, де сер Стармер жив до того, як став прем’єр-міністром і переїхав на Даунінг-стріт. Чотирма днями раніше, 8 травня, на тій же вулиці було підпалено автомобіль. Інша пожежа сталася 11 травня біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні.

За підозрою у цих підпалах були затримані 13 травня Лавринович, 16 травня Карпюк та 18 травня Починок.

Теги: #підпал #стармер #українці #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 15.06.2026
Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк

Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк

10:50 15.06.2026
Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

09:49 14.06.2026
Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

10:16 11.06.2026
Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

17:58 07.06.2026
Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

20:58 03.06.2026
Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

Зеленський та Стармер обговорили участь Європи в дипломатичному процесі завершення війни

13:52 03.06.2026
Потураєв заявляє про проблему з малою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських

Потураєв заявляє про проблему з малою кількістю українських церков за кордоном, через що українці ходять до російських

14:30 02.06.2026
Рада ЄС обговорить майбутнє притулку для українців, рішення не передбачено

Рада ЄС обговорить майбутнє притулку для українців, рішення не передбачено

14:53 31.05.2026
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

10:53 29.05.2026
Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

Сибіга: За нашими даними 8 млн українців вимушено перебувають за кордоном через війну

ВАЖЛИВЕ

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ОСТАННЄ

Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно

"Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію Довженка та закликає бізнес долучатися до ініціативи

Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

Просування окупантів на Краматорськ та Костянтинівку майже зупинилося на тижні, під Гуляйполем поновилося – DeepState

МЗС спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Ніжинського

Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

Суд стягнув 97 млн грн штрафів за неякісні бронежилети Міндіча – ЦПК

Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

Повідомлено про підозру псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації 3790 квартир і будинків маріупольців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА