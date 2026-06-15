Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно

Фото: Валерія Прощенко

Строк служби в армії з 2022-го року, і до 2022-го не буде рахуватися однаково, але деталі і формування черги на звільнення будуть зрозумілі ближче до кінця року, заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно. Строк служби в армії з 2022-го і далі, і до 22-го не буде рахуватися однаково. Як буде рахуватися, буде видно ближче до кінця року, коли ми предметно вже під’їдемо до цієї задачі", – пояснив Банік.

За його словами, зараз є бачення щодо необхідності почати це робити, але деталі будуть зрозумілі до кінця року.

"Але саме деталі, скільки людей, за якими критеріями, помісячно чи не помісячно, чи яка буде формула розрахування цього рейтингу, хто стає першою чергою на звільнення, будуть зрозумілі ближче до кінця року", – заявив Банік.

Раніше в Міноборони повідомили, що за завданням президента України Володимира Зеленського вже до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває у війську з 2014 та 2022 років.