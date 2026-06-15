Інтерфакс-Україна
Події
17:07 15.06.2026

Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно

1 хв читати
Міноборони про звільнення зі служби: Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно
Фото: Валерія Прощенко

Строк служби в армії з 2022-го року, і до 2022-го не буде рахуватися однаково, але деталі і формування черги на звільнення будуть зрозумілі ближче до кінця року, заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно. Строк служби в армії з 2022-го і далі, і до 22-го не буде рахуватися однаково. Як буде рахуватися, буде видно ближче до кінця року, коли ми предметно вже під’їдемо до цієї задачі", – пояснив Банік.

За його словами, зараз є бачення щодо необхідності почати це робити, але деталі будуть зрозумілі до кінця року.

"Але саме деталі, скільки людей, за якими критеріями, помісячно чи не помісячно, чи яка буде формула розрахування цього рейтингу, хто стає першою чергою на звільнення, будуть зрозумілі ближче до кінця року", – заявив Банік.

Раніше в Міноборони повідомили, що за завданням президента України Володимира Зеленського вже до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває у війську з 2014 та 2022 років.

Теги: #міноборони #строки #звільнення #військова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 15.06.2026
Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

16:32 15.06.2026
Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

16:09 15.06.2026
Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

15:44 15.06.2026
Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

15:17 15.06.2026
Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

19:58 13.06.2026
Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

Міністр Федоров про накопичувальну відстрочку для військових: від пів року і більше залежно від тривалості служби

15:38 13.06.2026
Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

10:57 13.06.2026
Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

Міністри оборони України та Латвії узгодили спільні напрями роботи у сфері розвитку безпілотних систем

19:41 12.06.2026
Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

17:40 12.06.2026
Федоров: Розпочинаємо перший етап масштабної трансформації ЗСУ

Федоров: Розпочинаємо перший етап масштабної трансформації ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ОСТАННЄ

Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини в Києві

Двоє українців визнані винними в організації підпалу будинку Стармера, третього виправдано – ЗМІ

"Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію Довженка та закликає бізнес долучатися до ініціативи

Просування окупантів на Краматорськ та Костянтинівку майже зупинилося на тижні, під Гуляйполем поновилося – DeepState

МЗС спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Ніжинського

Суд стягнув 97 млн грн штрафів за неякісні бронежилети Міндіча – ЦПК

Повідомлено про підозру псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації 3790 квартир і будинків маріупольців

До суду скеровано справу прикордонника, який разом із братом за 20 тис організував виїзд за кордон 76 чоловік

Соболев: внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлю центрального апарату Держекоінспекції в Києві

Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА