"Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію Довженка та закликає бізнес долучатися до ініціативи

Фото: Євстратій Зоря

Група "Нафтогаз" надасть фінансову допомогу на відновлення Києво-Печерської лаври та Кіностудії імені Олександра Довженка, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ по Києву у ніч на 15 червня, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як зазначається в повідомленні компанії на сайті в понеділок, рішення про надання фінансової допомоги "Нафтогаз" ухвалив у координації з урядом. допомогу

Там уточнили, що йдеться про об’єкти, що мають особливе значення для збереження історичної пам’яті, національної ідентичності та культурної спадщини України, але сума допомоги ще формується.

"росія цілеспрямовано знищує наші домівки, критичну інфраструктуру, історичні пам’ятки та культурні об’єкти. Її атаки спрямовані не лише проти конкретних будівель, а й проти нашої ідентичності. Лише об’єднавши зусилля держави, бізнесу та суспільства ми зможемо відновити зруйноване, зберегти нашу спадщину та довести, що українську культуру неможливо знищити жодними ракетами чи дронами", – прокоментував Корецький.

Група "Нафтогаз" також закликала відповідальний український бізнес долучатися до відновлення об’єктів культурної спадщини та спільними зусиллями підтримувати проєкти, важливі для майбутнього України.

Як повідомлялося раніше у понеділок, державний ПриватБанк спрямував 2 млн грн власних коштів на відновлення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", пошкодженого внаслідок російського удару по Києву, а також відкрив "Конверт" для збору коштів на відновлення лаври, до якого можуть долучитися всі охочі.