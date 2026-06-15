Інтерфакс-Україна
Події
16:46 15.06.2026

Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

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Міноборони про 30 тис. грн зарплати тиловикам: Нам хотілося б і більше, але виходимо з тих ресурсів, які є

Підвищення базового грошового забезпечення для військовослужбовців на тилових посадах з 20 до 30 тисяч гривень в межах першого етапу армійської реформи пов’язано з обмеженістю коштів, а не через небажання Міноборони, заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Чи справедлива тилова зарплата в 30 тисяч гривень? Нам би хотілося дати і більшу зарплату, і 100 тисяч гривень. Але ми виходимо з тих ресурсів, які в нас є. І, по суті, це в даному випадку, вже збільшує цю зарплату на 50%", – наголосив заступник міністра.

Банік підкреслив, що він також, як військовий, який був безпосередньо на передовій, розуміє, що "дуже важко прожити на такі гроші".

"Але треба виходити з тих ресурсів, які ми маємо, щоб хоч якось покращити життя цих людей", – резюмував він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський анонсува збільшення виплат в армії, зокрема, тим хто в тилу, будуть виплачувати мінімум 30 тис. гривень, на першій лінії – в середньому 300 тис. гривень.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", – сказав Зеленський зверненні 12 червня.

Теги: #міноборони #зарплати

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