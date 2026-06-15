Інтерфакс-Україна
Події
16:38 15.06.2026

Просування окупантів на Краматорськ та Костянтинівку майже зупинилося на тижні, під Гуляйполем поновилося – DeepState

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Просування окупантів на Краматорськ та Костянтинівку майже зупинилося на тижні, під Гуляйполем поновилося – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти захопили 17,17 кв км української території в Донецькій області минулого тижня, це несуттєво більше, ніж позаминулого тижня (14,57 кв км) і та нижче, ніж за тиждень до того (17,98 кв км), свідчать мапи OSINT-проєкта DeepState.

При цьому на початку минулого тижня окупанти поновили просування в районі міста Гуляйполе Запорізької області, захопивши там 5,26 кв км української території, чого не було з кінця травня. Втім, в середині та кінці тижня подальші просування ворога на гуляйпільському напрямку знов не фіксувалися.

Натомість, згідно з даними DeepState, на минулому тижні Сили оборони змогли зупинити просування ворога на півночі Донецької області: на краматорському та костянтинівському напрямках фронту. Якщо на позаминулому тижні ворог спромігся захопити там 9 кв км української території, на початку минулого ворог зайняв лише 0,25 кв км мід Костянтинівкою та селом Ступочки, після чого лінія фронту там лишалася незмінною.

На слов’янському напрямку ближче до адміністративного кордону з Луганською та Харківською областями ворог під кінець тижня захопив 2,84 кв км (на позаминулому тижні 1,81 кв км).

Втім, на напрямках фронту на сході Донецької області, в районі міст Покровськ та на схід від Костянтинівки ворог наростив темпи просування, захопивши за минулий тиждень 8,82 кв км (на позаминулому тижні було 3,76 кв км). Однак, в останній тиждень травня окупанти зайняли на покровському та добропільському напрямках 8,38 кв км, що вказує на збереження темпів просування ворога.

Просування окупантів супроводжувалося скороченням тзв "району проникнення", тобто значною мірою воно відбувалося за рахунок закріплення ворога у "сірій зоні", особливо на покровському та слов’янському напрямках. На минулому тижні "район проникнення" зменшився на 10 кв км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км, а район проникнення скорочувався на 1,4 кв км на добу.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей. В березні площа ворожої окупації знов почала збільшуватись, у квітні в середньому 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення і зрештою Сили оборони знов поновили витіснення ворога на олександрівському напрямку.

Теги: #deepstate

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