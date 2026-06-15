МЗС спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Ніжинського

Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Сергія Ніжинського, вказавши, що він був поданий на відкликання до того, як заяви про відставку поширилися у ЗМІ.

"Спростовуємо неправдиві та маніпулятивні закиди пана Ніжинського щодо міністра закордонних справ України чи підстав, через які може завершитися його перебування на посаді. Насправді йдеться не про його добровільну "відставку" – на момент, коли він злив це у медіа, він уже був поданий на відкликання. Крім того, за законом пан Ніжинський не має права подавати у відставку з дипслужби, бо таке право є лише в дипслужбовців категорії А з рангом надзвичайного та повноважного посла. Такої категорії та рангу він не має. Тож до правового підґрунтя документа, який оприлюднений в медіа, є багато запитань", – розповіли в пресслужбі МЗС у відповідь на питання журналістів.

Як пояснили в МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 10 червня вніс подання на президента України з пропозицією відкликати Ніжинського у зв’язку з відсутністю суттєвих результатів у роботі та провалом у просуванні національних інтересів України під час Кіпрського головування в ЄС.

"Рішення про відкриття кластера, як і більшість інших важливих кроків у цей період, були досягнуті всупереч, а не завдяки його роботі. Його перебування в Республіці Кіпр характеризувалося інтерністю, пасивністю та репутаційними ризиками для держави", – наголосили в міністерстві.

В МЗС також зазначили, що підхід до оцінювання результативності послів абсолютно однаковий до всіх керівників закордонних дипломатичних установ, справедливий та системний, визначений окремими внутрішніми документами МЗС, заснований на чітких критеріях.

"Вірогідно, пан Ніжинський, дізнавшись про подання на своє відкликання, вирішив зробити вигляд, що звільняється сам. Ще й попутно висунувши брехливі звинувачення у бік свого керівника. Нам шкода, що людина, яка ще вчора вважала себе частиною команди, готова йти на такі маніпуляції та наносити шкоду інституції", – резюмували в міністерстві.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ніжинський написав заяву про відставку на ім’я президента України Володимира Зеленського. В тексті документу Ніжинський вказав, що подає у відставку "у зв’язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі".