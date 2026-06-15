Інтерфакс-Україна
Події
16:32 15.06.2026

Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає

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Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає
Фото: https://www.facebook.com/mstyslav.banik

Формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, досить погано впливає на Україну, зміни будуть презентовані згодом, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Я не відповім вам на те, як буде відбуватися реформа мобілізації, оскільки, коли ми її завершимо, заплануємо, покличемо, і з усіма поділимося. Чи будуть рейди, чи ще щось інше, я зараз точно не скажу. Але точно скажу те, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, досить погано на нас впливає. Яким він буде, побачимо згодом", – зазначив Банік.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про перший етап масштабної трансформації в Силах оборони. Другий етап стосуватиметься комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації.

Теги: #міноборони #примусова_мобілізація #реформа

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