Заступник міністра оборони: Формат примусової мобілізації, який зараз є, досить погано на нас впливає
Формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, досить погано впливає на Україну, зміни будуть презентовані згодом, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.
Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.
"Я не відповім вам на те, як буде відбуватися реформа мобілізації, оскільки, коли ми її завершимо, заплануємо, покличемо, і з усіма поділимося. Чи будуть рейди, чи ще щось інше, я зараз точно не скажу. Але точно скажу те, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, досить погано на нас впливає. Яким він буде, побачимо згодом", – зазначив Банік.
Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про перший етап масштабної трансформації в Силах оборони. Другий етап стосуватиметься комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації.