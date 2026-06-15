Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

Фото: Міноборони України

Міністерство оборони працює над другим етапом військової реформи, – що "відбудеться скоро", повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися", – розповів він.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про перший етап масштабної трансформації в Силах оборони. Другий етап стосуватиметься комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації.