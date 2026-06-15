Інтерфакс-Україна
Події
16:09 15.06.2026

Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро

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Міноборони України про другий етап реформи: це буде скоро
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони працює над другим етапом військової реформи, – що "відбудеться скоро", повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися", – розповів він.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про перший етап масштабної трансформації в Силах оборони. Другий етап стосуватиметься комплексної зміни процесу рекрутингу й мобілізації.

Теги: #міноборони #банік_мстислав #реформа

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