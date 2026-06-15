Суд стягнув 97 млн грн штрафів за неякісні бронежилети Міндіча – ЦПК

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Мілікон ЮА" 97,430 млн грн штрафних санкцій за постачання неякісної продукції, повідомив Центр протидії корупції.

"Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі № 910/14189/25, задовольнивши позов до ТОВ "МІЛІКОН ЮА". З компанії стягнули 97430200 грн штрафних санкцій за постачання неякісної продукції. ", – йдеться у повідомленні ЦПК на сайті та у Телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що справа слухалася в закритому режимі за клопотанням представника Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка є процесуальним правонаступником Державного оператора тилу після об’єднання закупівельних агенцій. Державний контракт передбачає сплату постачальником штрафних санкцій за поставку неякісного товару, про стягнення яких і ухвалене відповідне рішення суду.

"Це компанія, яка "засвітилася" в повідомленні про підозру Тімуру Міндічу. А ще Умєров з Міндічем на плівках обговорювали тендер про постачання неякісних бронежилетів саме цієї фірмою. (…) Але військовий, відповідальний за приймання бронежилетів, відмовився брати цей мотлох. Бо тоді на ньому були би втрати серед військових через неякісні броніки. Лише після звільнення Умєрова з посади міністра оборони закупівельна агенція Жумаділова (ДОТ) розірвала контракт з фірмою Міндіча", – зазначили у ЦПК.

Раніше видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндіча з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони Рустемом Умєровим, задокументованих Національним антикорупційним бюро і Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

У відео йдеться про три розмови. Серед них розмова Міндіча та на той час міністра оборони Умєрова про ймовірну закупівлю бронежилетів. Антикорупційні органи України не надавали інформацію щодо оприлюднених записів розмов.