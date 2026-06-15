Міноборони України про новий механізм повернення з СЗЧ: вже є перші 80 рапортів

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Після запуску Міністерством оборони спрощеного механізму добровільного повернення із СЗЧ, який діятиме впродовж 100 днів, вже подано 80 рапортів, 22 з яких наразі погоджені, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"Ще одна річ, яка є частиною першого етапу цієї реформи, – це повернення з СЗЧ. Озвучувати кількість людей, які знаходяться в СЗЧ, не можу, але, як ви знаєте, їх досить багато. Наша задача не лише займатися мобілізацією нових людей і залученням їх до війська, але, очевидно, нам треба дати людям можливість повернутися з СЗЧ в найкращі бригади, для того, щоб вони розуміли, що в них є можливість добре продовжувати службу", – зазначив Банік.

Він нагадав, що у суботу запустило нову програму: військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року, мають 100 днів, щоб повернутися у стрій за новою прозорою процедурою: обрати підрозділ з переліку в Армія+, подати рапорт онлайн і отримати супровід на всіх етапах повернення. Програма діє до 20 вересня 2026 року.

"Ми запустилися буквально в суботу. У нас вже є перші 80 рапортів на переведення. Вже 22 погоджені. І деякі з цих людей уже прибули в бригади", – наголосив Банік.

Окремо він зауважив, що людина, яка подається добровільно на повернення, більше не їхатиме ні в ВСП, ні в батальйон резерву.

"Ми приймаємо цю заявку, її підтверджує бригада, і ця людина отримує певний запас часу, 72 години, на те, щоб прибути у військову частину. Більше ніякого дискомфорту, більше ніяких складнощів. Все має бути людяно, сервісно", – запевнив Банік.

Крім того, він додав, що працює додатково кол-центр, який супроводжує людей у цьому процесі.

В цьому проєкті бере участь трохи більше ніж 50 найкращих підрозділів. За словами Баніка, для військ, в тому числі, отримання людей, які знаходяться в СЗЧ, "має бути можливістю".

"Ви бачите ці підрозділи, вони будуть кожного місяця оновлюватися, цей перелік підрозділів. Тому що він формується на основі, по-перше, топ- рейтингу за програмою Є-бали, коли в нас є найрезультативніші підрозділи, які знищують ворога, знищують ворожу техніку і так далі. І це також підрозділи найкращі за бойовою результативністю. Тобто це підрозділи, в яких командири найкраще бережуть людей, де командири досягають найкращих успіхів на фронті", – розповів заступник міністра.