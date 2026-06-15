Інтерфакс-Україна
Події
15:40 15.06.2026

Повідомлено про підозру псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації 3790 квартир і будинків маріупольців

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Повідомлено про підозру псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації 3790 квартир і будинків маріупольців

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя де підписував рішення про взяття на облік 3790 об’єктів нерухомості, повідомляє Офіс генерального прокурора у понеділок.

"У листопаді 2023 року колишнього правоохоронця призначили в.о. голови муніципального утворення міського округу Маріуполь. На цій псевдопосаді він долучився до системного вилучення житла маріупольців, які виїхали з окупованого міста або відмовилися жити під владою РФ", – йдеться у повідомленні Телеграм.

Протягом понад двох років він підписав 39 рішень про взяття на облік квартир і будинків місцевих жителів як нібито безхазяйного майна, це щонайменше 3 790 об’єкта нерухомості.

Такі рішення створювали формальне підґрунтя для незаконного вилучення житла у законних власників та передачі його до муніципальної власності.

Водночас фейкові комісії оформлювали оселі маріупольців як покинуті, створюючи видимість законності таких дій.

Псевдопосадовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наразі він перебуває у розшуку.

"Для маріупольців це домівки, які вони були змушені залишити через війну та окупацію. Фігурант цієї справи вже має вирок за участь у терористичній організації – 11 років ув’язнення", – зазначив керівник Донецької облпрокуратури Павло Угровецький.

Теги: #суд #прокуратура #націоналізація #житло #маріуполь

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