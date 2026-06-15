До суду скеровано справу прикордонника, який разом із братом за 20 тис організував виїзд за кордон 76 чоловік

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора спільно з ДБР завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника Державної прикордонної служби, який за $20 тис переправив за кордон 76 чоловік, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок.

"За даними слідства, він разом із двоюрідним братом – громадянином РФ – організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС. Вартість послуг становила близько $20 тис з особи, частину коштів отримували у криптовалюті", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Для легалізації виїзду використовувались підроблені документи нібито від Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи надсилали до Адміністрації ДПСУ, після чого їх використовували під час перетину кордону.

З травня 2024 року по квітень 2025 року за цією схемою з України незаконно виїхали 76 військовозобов’язаних.

Обвинуваченому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон, замах на цей злочин, підроблення документів та незаконне поводження зі зброєю.

Прикордонника відсторонено від посади.

Матеріали щодо спільника виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.