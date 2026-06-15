Інтерфакс-Україна
Події
15:17 15.06.2026

Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження

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Міноборони фіналізує з Генштабом можливість переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження
Фото: https://www.facebook.com/mstyslav.banik

Міністерство оборони України в межах масштабної трансформації Сил оборони фіналізує з Генеральним штабом ЗСУ можливість для військовослужбовців протягом року переведення на еквівалетну посаду до іншої військової частини один раз без погодження, повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у Києві у понеділок.

"У нас додається елемент соціальної справедливості, на який давно вже є величезний запит. Це переведення. Ми зараз фіналимо його остаточно з Генеральним штабом, для того, щоб дати людям можливість протягом одного року, не впливаючи на боєздатність бригади чи батальйону, один раз без погодження – перевестися в межах ділянки фронту", – розповів Банік.

Він пояснив, що таким чином військовослужбовець зможе перейти на іншу еквівалентну посаду наприклад, в сусідню бригаду на тій же ділянці фронту.

"Тобто коли наші військовослужбовці говорять, що в них щось не заладилося в підрозділі, щось не заладилося з командирами або побратимами, щось не подобається по забезпеченню або посада, на якій він стоїть, і він хоче змінити, то він може перейти на іншу еквівалентну посаду, тобто з бойової на бойову, наприклад, в сусідню бригаду на тій же ділянці фронту", – зазначив заступник міністра.

За його словами, це дозволить зберегти людей у війську та "зробити певну превенцію того, щоб люди не йшли в СЗЧ, не знайшовши порозуміння в бригаді".

"Переведення також у нас буде через Армію+. Все буде максимально швидко, і запускаємося найближчим часом", – анонсував Банік.

Теги: #генштаб_зсу #міноборони #банік_мстислав

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