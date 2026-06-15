Інтерфакс-Україна
Події
15:15 15.06.2026

Соболев: внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлю центрального апарату Держекоінспекції в Києві

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Соболев: внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будівлю центрального апарату Держекоінспекції в Києві
Фото: https://www.facebook.com/

Будівлю центрального апарату Державної екологічної інспекції України пошкоджено під час нічної російської атаки, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Цього разу біда торкнулася і команду Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України – постраждала будівля центрального апарату Державної екологічної інспекції України. Установи, яка фіксує шкоду, завдану нашим річкам, ґрунтам та повітрю під час війни. Росія б’є по тих, хто документує її ж екологічні злочини", – написав Соболев у Facebook в понеділок.

Він додав, що жертв через пошкодження будівлі немає, а Держекоінспекція продовжує працювати.

Як повідомлялось, Росія обстріляла Київ та Дніпро в ніч з 14 на 15 черня. У Києві руйнування зафіксовані у всіх районах міста, загинули п’ятеро людей. Постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври, сталось займання частики покрівлі Мистецького Арсеналу, зруйновано інноваційний термінал Нової пошти, один із цехів Національної кіностудії ім. Олександра Довженка. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, школу, гуртожиток, дитячий садок. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 000 кв. метрів.

Теги: #київ #атаки_рф #держекоінспекція

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