Інтерфакс-Україна
Події
15:10 15.06.2026

Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк

3 хв читати
Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк
Фото: Unsplash

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії затримало у своїх водах танкер Smyrtos, який працював на маршрутах російського нафтового експорту та за останній рік пройшов повну перебудову власності та управління, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Після лютого 2025 р. судно змінило назву з Myrtos на Smyrtos та структуру управління. У різні періоди до неї були залучені Daira Shipping Ltd (Сейшели), Crest Maritime Pte Ltd (Сінгапур) і пізніше Zhao Yao Shipping Ltd (Гонконг), при цьому кінцеві бенефіціари залишаються непрозорими. Crest Maritime також керувала іншими танкерами, що працювали на експорті російської нафти після запровадження санкцій і цінової стелі G7", – розповів Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За його словами, судно було задіяне в системі російського експорту, зокрема з порту Козьміно – одного з ключових експортних терміналів РФ для постачання нафти на азійські ринки. Власюк додав, що це вперше Велика Британія затримала у своїх водах танкер, пов’язаний із російським тіньовим флотом.

"Smyrtos – це типове судно тіньового флоту: швидка зміна власників і операторів, непрозора структура контролю та продовження роботи попри санкції. Такі кейси показують, що санкційний режим без фізичного контролю за перевезеннями працює обмежено", – повідомив Власюк.

Він наголосив, що Smyrtos неодноразово змінював прапор, зокрема працював під реєстрацією Камеруну, що зазвичай робиться для ускладнення контролю за судном і його попередніми операціями. "Україна запровадила санкції проти нього у грудні 2025 р, а під час затримання Британією судно вже мало санкційний статус ЄС, Швейцарії, Великої Британії та Канади. 5 червня Smyrtos завантажився в Усть-Лузі та вийшов із курсом на Порт-Саїд (Єгипет). Для такого танкера це близько 600 тис. барелів нафти – стандартний обсяг одного рейсу", – сказав радник голови Української держави.

Власюк відзначив активну позицію Великої Британії: "окрім санкційної роботи, партнери переходять до практичного контролю у власних водах". "Це відповідь на випадки супроводу танкерів тіньового флоту російськими військовими силами, що створювало додаткові ризики для санкційного режиму. Такий підхід може задати тон для інших партнерів у посиленні реального, а не лише формального тиску", – сказав він.

Раніше міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило затримання британськими військовими в неділю в протоці Ла-Манш нафтового танкеру Smyrtos із російського "тіньового флоту", який під прапором Камеруну прямував з російського порту на Балтиці в бік Атлантичного океану.

За даними відомства, в рамках операції, яка тривала шість годин, морські піхотинці та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт судна за підтримки королівських ВПС. У ній були задіяні вертольоти, патрульний літак і кораблі HMS Sutherland та HMS Ledbury Королівського флоту. Танкер затримано, і він перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, доки триває розслідування, йдеться в заяві міністерства оборони.

У березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що британські збройні сили тепер можуть підніматися на борт суден, що підпадають під санкції, які проходять через територіальні води Сполученого Королівства.

Теги: #тіньовий_флот #танкер #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 14.06.2026
Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

10:16 11.06.2026
Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

Європейські лідери хочуть обговорити з Трампом на G7 перспективи переговорів РФ і України – ЗМІ

14:24 09.06.2026
У санкційному списку для РФ ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування та інше – фон дер Ляєн

У санкційному списку для РФ ще 30 суден тіньового флоту, заборона на обслуговування та інше – фон дер Ляєн

15:13 08.06.2026
Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

Операція Irini в Середземному морі тепер проводитиметься і проти тіньового флоту РФ – Каллас

17:58 07.06.2026
Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

Зеленський прибув у Велику Британію для переговорів з лідерами європейської трійки

03:43 03.06.2026
Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

Центком заявило про виведення з ладу нафтового танкера, що прямував до іранського порту

12:00 02.06.2026
Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

09:49 01.06.2026
Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

14:53 31.05.2026
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

ВАЖЛИВЕ

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ОСТАННЄ

Затримано коригувальницю атак на Київ, що встановлювала "відеопастки" на Київському морі

ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату

Виробник фруктових снеків Bob Snail зайшов у мережу Target у США

Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

Польська компанія заявляє про остаточне закінчення контракту на постачання боєприпасів для України

Фон дер Ляєн: Лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію

УЧХ розгорнув пункт допомоги у Харкові

КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"

Кілька рядів ринку "Петрик" біля метро "Почайна" в Києві згоріли внаслідок нічної атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА