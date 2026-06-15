Велика Британія вперше затримала танкер російського тіньового флоту в своїх водах – Власюк

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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії затримало у своїх водах танкер Smyrtos, який працював на маршрутах російського нафтового експорту та за останній рік пройшов повну перебудову власності та управління, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Після лютого 2025 р. судно змінило назву з Myrtos на Smyrtos та структуру управління. У різні періоди до неї були залучені Daira Shipping Ltd (Сейшели), Crest Maritime Pte Ltd (Сінгапур) і пізніше Zhao Yao Shipping Ltd (Гонконг), при цьому кінцеві бенефіціари залишаються непрозорими. Crest Maritime також керувала іншими танкерами, що працювали на експорті російської нафти після запровадження санкцій і цінової стелі G7", – розповів Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За його словами, судно було задіяне в системі російського експорту, зокрема з порту Козьміно – одного з ключових експортних терміналів РФ для постачання нафти на азійські ринки. Власюк додав, що це вперше Велика Британія затримала у своїх водах танкер, пов’язаний із російським тіньовим флотом.

"Smyrtos – це типове судно тіньового флоту: швидка зміна власників і операторів, непрозора структура контролю та продовження роботи попри санкції. Такі кейси показують, що санкційний режим без фізичного контролю за перевезеннями працює обмежено", – повідомив Власюк.

Він наголосив, що Smyrtos неодноразово змінював прапор, зокрема працював під реєстрацією Камеруну, що зазвичай робиться для ускладнення контролю за судном і його попередніми операціями. "Україна запровадила санкції проти нього у грудні 2025 р, а під час затримання Британією судно вже мало санкційний статус ЄС, Швейцарії, Великої Британії та Канади. 5 червня Smyrtos завантажився в Усть-Лузі та вийшов із курсом на Порт-Саїд (Єгипет). Для такого танкера це близько 600 тис. барелів нафти – стандартний обсяг одного рейсу", – сказав радник голови Української держави.

Власюк відзначив активну позицію Великої Британії: "окрім санкційної роботи, партнери переходять до практичного контролю у власних водах". "Це відповідь на випадки супроводу танкерів тіньового флоту російськими військовими силами, що створювало додаткові ризики для санкційного режиму. Такий підхід може задати тон для інших партнерів у посиленні реального, а не лише формального тиску", – сказав він.

Раніше міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило затримання британськими військовими в неділю в протоці Ла-Манш нафтового танкеру Smyrtos із російського "тіньового флоту", який під прапором Камеруну прямував з російського порту на Балтиці в бік Атлантичного океану.

За даними відомства, в рамках операції, яка тривала шість годин, морські піхотинці та співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт судна за підтримки королівських ВПС. У ній були задіяні вертольоти, патрульний літак і кораблі HMS Sutherland та HMS Ledbury Королівського флоту. Танкер затримано, і він перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, доки триває розслідування, йдеться в заяві міністерства оборони.

У березні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що британські збройні сили тепер можуть підніматися на борт суден, що підпадають під санкції, які проходять через територіальні води Сполученого Королівства.