Інтерфакс-Україна
Події
14:56 15.06.2026

Затримано коригувальницю атак на Київ, що встановлювала "відеопастки" на Київському морі

2 хв читати
Затримано коригувальницю атак на Київ, що встановлювала "відеопастки" на Київському морі

Служба безпеки України (СБУ) затримала агентку ФСБ, яка розмістила "відеопастки" на Київському морі, щоб коригувати масовані атаки РФ по Киву, повідомило відомство.

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одну коригувальницю фсб. Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак рф по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у понеділок.

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини. Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки РФ.

За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, окупанти планували здійснити по них комбіновані удари. Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка "залягла на дно", але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України.

Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли вона облаштовувала новий "спостережний пункт" у готельному номері біля Київського моря.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігурантку в Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Управлінням СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #київ #агент_фсб #сбу #коригувальники_вогню

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 15.06.2026
Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

13:57 15.06.2026
КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

13:42 15.06.2026
УЧХ працював на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ

УЧХ працював на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ

13:04 15.06.2026
СБУ показала уламки дрона "Герань", який пошкодив Києво-Печерську лавру

СБУ показала уламки дрона "Герань", який пошкодив Києво-Печерську лавру

12:14 15.06.2026
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто

До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто

10:31 15.06.2026
Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

09:57 15.06.2026
На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

09:48 15.06.2026
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

09:44 15.06.2026
У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

08:21 15.06.2026
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

ВАЖЛИВЕ

Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ОСТАННЄ

ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату

Виробник фруктових снеків Bob Snail зайшов у мережу Target у США

Польська компанія заявляє про остаточне закінчення контракту на постачання боєприпасів для України

Фон дер Ляєн: Лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію

УЧХ розгорнув пункт допомоги у Харкові

Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"

Кілька рядів ринку "Петрик" біля метро "Почайна" в Києві згоріли внаслідок нічної атаки

ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності та готова надавати допомогу у відновленні в рамках мандату

Свириденко доручила залучити можливості Українського фонду культспадщини для відновлення Києво-Печерської лаври

Окупанти пошкодили або знищили майже 2 тис. пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА