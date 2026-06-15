Інтерфакс-Україна
Події
14:33 15.06.2026

ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату

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ДЕСС вчергове закликає духовенство і мирян УПЦ вийти зі складу Московського патріархату
Фото: ДСНС

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті після російського обстрілу Києво-Печерської лаври закликали духовенство і мирян Української православної церкви вийти зі складу Московського патріархату.

"Російські загарбники цілеспрямовано вдарили по Києво-Печерській лаврі; палав Успенський собор, святиня зазнала важких ушкоджень. Ілюзії тих, хто сподівався, що Лавру росіяни не обстрілюватимуть, що мощі преподобних Печерських стануть для них "червоною лінією" та що є місця, які лишаються сакральними навіть для російських варварів, котрі послідовно втрачають людську подобу, – усі ці ілюзії вщент розбиті в ніч на 15 червня. Закликати до совісті загарбників – марно", – йдеться в повідомленні ДЕСС.

У зв’язку з цим, Держетнополітики вкотре закликає священоначалля, духовенство, ченців і черниць, мирян Української православної церкви вийти зі складу Московського патріархату.

"Подумайте лише, чи може православний християнин у будь-який спосіб бути пов’язаним із організацією, яка прямо закликає знищити нас, українців різного етнічного походження, без огляду на наші погляди і переконання? Чи не настав час на п’ятому році повномасштабної війни, яку із ентузіазмом благословляє і блюзнірськи прославляє Московський патріархат, сказати йому рішуче "ні"?

Браття і сестри українці – вірні  Української православної церкви!", – додали у відомстві.

Там наголошують, що вірян обманюють, коли стверджують, що Українська держава хоче конфіскувати храми і майно.

"Усе, що вимагає Українська держава від Української православної церкви – це вийти зі складу Московського патріархату, який хоче знищити усіх нас. Неправдою є те, що держава вимагає від Української православної церкви стати частиною іншої Церкви; змінити юліанський календар на новоюліанський, заборонити церковнослов’янську мову, зрадити старим звичаям. Ви самі бачите, де є зло, яке вже не ховається, але ще вражаюче лицемірно заявляє, що іде захистити вас", – йдеться в заяві.

Яе повідомлялося, голова ДЕСС Віктор Єленський заявляв, що в будь-який момент, коли УПЦ (МП) виконає умови припису, у неї заберуть статус афілійованої з Російською православною церквою (РПЦ) і відкличуть позов про припинення діяльності.

Теги: #упц_мп #лавра #атаки_рф #десс

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