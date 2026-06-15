Інтерфакс-Україна
Події
14:24 15.06.2026

Виробник фруктових снеків Bob Snail зайшов у мережу Target у США

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ТОВ "Еко-Снек" (с.Агрономічне Вінницької області), український виробник фруктових снеків під брендом Bob Snail, розпочало продаж своєї продукції в одній із найбільших роздрібних мереж США – Target.

"Сьогодні наш Bob Snail нарешті потрапив до Target – однієї з найбільших і найвідоміших роздрібних мереж у Сполучених Штатах: майже 2 тис. магазинів…", – повідомив у соцмережах директор з продажу американської філії Bob Snail Павло Мірошниченко.

Він уточнив, що наразі продукція буде доступна у 1,5 тис. магазинах мережі.

За його словами, вихід до мережі Target став результатом спільної роботи української команди Bob Snail, міжнародних партнерів компанії та команди американського ритейлера.

Згідно з даними ресурсу YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Еко-Снек" черз кіпрську WHS World Healthy Snack Limited на паритетних засадах з частками 37,19% є Михайло Сіверчук та Євгеній Шугаєв.

На початку цього року стало відомо, про входження в капітал компанії фонду HCGF IV під управлінням Horizon Capital, але частка інвестора не оголошувалася.

За даними YouControl, виторг "Еко-Снек" за 2025 року зріс на 22,3% порівняно з 2024 роком – до 1 млрд 813,1 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 37,2% – до 148,9 млн грн.

Продукція бренду представлена в 26 країнах світу. Дочірні компанії Bob Snail є в Польщі, Канаді, США та Великобританії.

Target Corporation – американська мережа роздрібної торгівлі, що входить до числа найбільших ритейлерів США. Виторг Target за 2025 фінансовий рік перевищив $106 млрд.

Теги: #bob_snail #target #сша

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