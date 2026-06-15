Інтерфакс-Україна
Події
14:19 15.06.2026

Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

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Під час нічної атаки знищене одне з відділень Rozetka у Києві

Внаслідок ворожої нічної атаки знищено одне з відділень онлайн-маркетплейсу Rozetka у Києві, працівники не постраждали, повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна у понеділок.

"Ми вдячні всім, хто був поруч цієї ночі: колегам, рятувальникам, сусідам. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і підтримку всім, хто постраждав", – написала Чечоткіна у Facebook.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, ворог у ніч на 15 червня завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів, зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів, збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 БпЛА, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Rozetka засновано 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними.

Пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Ha сьогодні компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але теж розвиває мережу власних магазинів.

Теги: #київ #розетка #rozetka #атаки_рф

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