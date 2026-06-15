Польська компанія заявляє про остаточне закінчення контракту на постачання боєприпасів для України

Фото: (с) PHU Lechmar

Контракт між польською компанією PHU Lechmar та Державною прикордонною службою України (ДПСУ) на постачання боєприпасів на суму 23 мільярди гривень закритий, в повному об'ємі і вчасно, повідомила речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила в інтерв'ю виданню «Wprost».

"Цей контракт з Прикордонною службою України був повністю виконаний PHU Lechmar відповідно до умов контракту та в рамках встановленого графіку. Кожен пункт цього контракту був належним чином виконаний, а сам контракт був офіційно закритий після взаємного підтвердження виконання всіх зобов'язань. Немає жодних невирішених претензій, невирішених суперечок чи незавершених етапів реалізації", - заявила Сюдила.

Вибір PHU Lechmar для постачання боєприпасів для ДПСУ, за її словами, був зумовлений широкими можливостями компанії. "Більшість компаній не в змозі виконати вимоги контрактів у зоні конфлікту. Суворі договірні штрафи, складні системи гарантій та логістика, що працює під обстрілом – це середовище, яке усуває слабших гравців. Ми несемо ці ризики. І ми робимо це ефективно", - сказала речниця компанії.

При цьому реалізація контракту з ДПСУ супроводжувалась активною дезінформацією з боку російських спецслужб. "Росія веде війну одночасно на декількох фронтах: на полі бою, в інформаційній сфері та в психологічній сфері. Одна з цілей цих дій — дискредитувати канали постачання України. Не випадково неправдива інформація про компанію Lechmar, опублікована Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, з’явилася на понад 600 проросійських вебсайтах протягом лише кількох годин", розповіла Сюдила. Додавши, що майже одночасно ті ж наративи почали тиражуватися деякими українськими медіа та інфлюенсерами - таку інформацію вона вважає вирваною з контексту або ж застарілою. "Ми глибоко засмучені тим, що такий контент проникає в Україну та – незалежно від причин – шкодить процесам постачання озброєнь".

"По той бік стоїть ворог. Наша роль полягає в тому, щоб послабити його, постійно постачаючи озброєння країні, яка захищає її суверенітет і стабілізує східний фланг Північноатлантичного альянсу", - заявила представниця польської компанії.

Сюдила також відкинула звинувачення, зокрема з боку народного депутата України Ярослава Железняка, у корупції при закупівлі зброї через PHU Lechmar. "Контракт, на який посилається депутат Желязняк, був повністю виконаний, що саме по собі є найкращою відповіддю на його та будь-які подібні звинувачення. Lechmar працює у повній відповідності до закону та готовий до будь-яких перевірок", - заявила вона.

Речниця PHU Lechmar пообіцяла, що після закінчення війни та після консультацій з українською та польською адміністраціями, компанія "поділиться всією можливою інформацією про наші контракти".

Редакція також звернеться за відповідним коментарем до ДПСУ.