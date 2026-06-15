Інтерфакс-Україна
Події
13:58 15.06.2026

УЧХ розгорнув пункт допомоги у Харкові

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УЧХ розгорнув пункт допомоги у Харкові
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги у Харкові на одній із локацій, що постраждала від нічної російської комбінованої ракетно-дронової атаки.

"Цієї ночі Харків вкотре зазнав російської атаки… Наразі на одній із локацій працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю чи кави, перекусити та отримати психологічну підтримку", – повідомив УЧХ у Facebook у понеділок.

УЧХ надає постраждалим гуманітарну допомогу – питну воду, гігієнічні та спальні набори, ковдри й інші речі першої потреби.

Як повідомлялося, в ніч на 15 червня внаслідок російської атаки по Харкову загинули четверо рятувальників ДСНС України та один фахівець із цивільного захисту Харківської ОВА. Вони ліквідували наслідки атаки БпЛА, коли ворог здійснив ракетний удар. Є постраждали серед мирних людей. Пошкоджено цивільні підприємства та житлові будинки.

 

Теги: #харків #тчху #учх

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